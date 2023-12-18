"Техно": новый сервис на mos.ru поможет москвичам организовать свадьбу

Организовать свадьбу в Москве стало еще проще. В этом горожанам поможет новый сервис от mos.ru "Наша свадьба". Здесь можно легко подобрать идеальное место для бракосочетания и сразу подать заявление.

Кроме привычных ЗАГСов, на выбор предлагаются и нестандартные локации. Например, футбольный стадион, океанариум, канатная дорога и даже метро. Как пользоваться новым сервисом? Об этом – в программе "Техно".