18 декабря, 16:00Программы
"Техно": новый сервис на mos.ru поможет москвичам организовать свадьбу
Организовать свадьбу в Москве стало еще проще. В этом горожанам поможет новый сервис от mos.ru "Наша свадьба". Здесь можно легко подобрать идеальное место для бракосочетания и сразу подать заявление.
Кроме привычных ЗАГСов, на выбор предлагаются и нестандартные локации. Например, футбольный стадион, океанариум, канатная дорога и даже метро. Как пользоваться новым сервисом? Об этом – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО