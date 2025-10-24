Форма поиска по сайту

Умные кровати нагрелись до критической температуры под спящими людьми

Умные кровати нагрелись до критической температуры под спящими людьми

Около двух тысяч умных кроватей нагрелись до критической температуры под спящими людьми. При этом их не могли отключить. Крупные разработчики учитывают теоретическую возможность "восстания машин".

Они уверяют, что безопасность находится под особым контролем. После инцидента с умными кроватями компании усилили внутренние тесты и защитные алгоритмы. Спрос на такую технику остается высоким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоЕгор БедуляАртем Смахтин

