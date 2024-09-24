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24 сентября, 19:45

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Telegram раскроет данные пользователей по запросу властей

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров информировал об измененных условиях предоставления услуг и политики конфиденциальности платформы. Новые меры должны затронуть только пользователей, которые нарушают закон.

Программист пояснил, что в целях профилактики злоупотребления поиском в Telegram со стороны мошенников техническая служба обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, добившись их согласованности по всему миру. Он акцентировал внимание на том, что поиск в мессенджере не предназначен для продвижения нелегальных товаров. Теперь, по заверениям основателя платформы, стал намного безопаснее и весь проблемный контент, который был обнаружен в поиске, больше не доступен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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