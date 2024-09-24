24 сентября, 13:00Общество
Эксперт оценил влияние изменений в политике Telegram на аудиторию площадки
Лояльный ранее Telegram ужесточает политику. Павел Дуров, который находится под следствием во Франции, заявил, что мессенджер сможет раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил.
Главный редактор IT-World.RU и журнала IT Expert Андрей Виноградов считает, что подобные изменения не приведут мессенджер к потере аудитории, лишь уменьшат уровень ее лояльности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.