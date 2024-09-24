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24 сентября, 07:15

Политика

Кабмин РФ поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить установку RuStore

Кабмин РФ поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить установку RuStore

Правительство РФ поддержало идею штрафов за популяризацию чайлдфри

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Российский кабмин поддержал законопроект, обязывающий американскую компанию Apple устанавливать на своих гаджетах магазин приложений RuStore. Соответствующие поправки планируется внести в закон "О защите прав потребителей".

Сейчас по умолчанию на iPhone и других устройствах Apple установлен магазин приложений AppStore от самой компании. И поставить альтернативные приложения в большинстве стран можно только неофициально. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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