Кабмин РФ поддержал законопроект, обязывающий Apple разрешить установку RuStore

Российский кабмин поддержал законопроект, обязывающий американскую компанию Apple устанавливать на своих гаджетах магазин приложений RuStore. Соответствующие поправки планируется внести в закон "О защите прав потребителей".

Сейчас по умолчанию на iPhone и других устройствах Apple установлен магазин приложений AppStore от самой компании. И поставить альтернативные приложения в большинстве стран можно только неофициально. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.