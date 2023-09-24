Жителям столицы рассказали о работе МФЦ

С 2019 года Москва лидирует в национальном рейтинге качества электронных госуслуг. Маршрут между ведомствами выстраивает цифровая экосистема. В течение десяти лет в городе меняли подход к оформлению документов, это было реализован благодаря многофункциональным центрам предоставления госуслуг.

Отмечается, что система оказания госуслуг постоянно совершенствуется. Например, многие документы теперь можно оформить онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.