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Новости

24 сентября, 10:00

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Жителям столицы рассказали о работе МФЦ

Жителям столицы рассказали о работе МФЦ

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С 2019 года Москва лидирует в национальном рейтинге качества электронных госуслуг. Маршрут между ведомствами выстраивает цифровая экосистема. В течение десяти лет в городе меняли подход к оформлению документов, это было реализован благодаря многофункциональным центрам предоставления госуслуг.

Отмечается, что система оказания госуслуг постоянно совершенствуется. Например, многие документы теперь можно оформить онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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