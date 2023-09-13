Эксперт рассказал, с какой сложностью столкнутся покупатели iPhone 15

12 сентября состоялась презентация новинок от компании Apple. В центре внимания – новая линейка iPhone 15 и умные часы. Разбираемся, сколько будет стоить смартфон в РФ и когда он станет доступен для российских покупателей.



Новые дизайн и размер

Мероприятие в Купертино (Калифорния) состоялось в гибридном формате – сама презентация прошла онлайн на YouTube-канале компании, а журналисты смогли посетить Apple Park, чтобы сделать фотографии девайсов.

Фокус внимания был направлен на iPhone 15, 15 Plus, Pro, Pro Max, умные часы Apple Watch 9 и второе поколение Apple Watch Ultra. Также компания выпустила новые аксессуары, включая MagSafe-пауэрбанк, экочехлы и новые ремешки для часов.

На презентации уточнили, что новые смартфоны представлены в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, голубой и черный. Размеров – два: iPhone 15 – 6,1 дюйма, iPhone 15 Plus – 6,7 дюйма. Кроме того, новые 15 Pro и Pro Max станут самыми легкими из всей линейки смартфонов за счет титана в конструкции, а вместо переключателя, который переводил телефон в бесшумный режим, появилась программируемая на разные команды кнопка.



Цена и старт продаж

Цена за обычную версию iPhone 15 начинается от 799 $ на территории США, а в России уже сейчас можно сделать предзаказ, рассказал Москве 24 техноблогер Павел Трухачев.

Эксперт отметил, что стоимость iPhone 15 Plus – от 899 долларов, iPhone 15 Pro – от 999 долларов, iPhone 15 Pro Max – от 1 199 долларов.





Павел Трухачев техноблогер Разумеется, ретейлеры за такую стоимость продавать не будут, цены, как всегда после презентации Apple, взлетят вверх. Например, по предзаказу уже сейчас ретейлеры предлагают приобрести iPhone 15 на 128 гигабайт за 124 990 рублей, 15 Plus – за 139 990 рублей, 15 Pro начальной памяти 128 гигабайт – за 154 990 рублей.

"Сейчас можно сделать только предзаказ, однако, когда он приедет, пока неизвестно. Судя по практике прошлых лет, можно ориентироваться на конец сентября – начало октября", – уточнил Трухачев.

Снижения стоимости iPhone 15 не стоит ждать до середины следующего года. "Предыдущие поколения Apple до сих пор не стремятся корректировать цены. Вероятно, это связано с дефицитом комплектующих", – отметил техноблогер.

По его словам, принципиальные отличия новых моделей – это улучшенные камера и процессор. Крышку смартфона сделали из матового стекла, плюс "челки" сверху экрана больше нет и в обычной модели, и в Pro (раньше эта деталь была доступна только владельцам iPhone 14 Pro).

Но ложка дегтя тоже присутствует, отметил Трухачев.

"По требованиям Евросоюза во все девайсы установили Type-С-разъем, но, к сожалению, скорости USB 3.0 (до 5 Гбит/с) данные разъемы поддерживать не будут. Шнур для скоростной зарядки придется докупать самостоятельно. Связано ли это с проблемами поставок комплектующих или Apple опять пытается заработать, пока непонятно. Возможно, в следующем году компания выпустит улучшенную версию USB", – пояснил эксперт.

Каких-либо новых ограничений для российских пользователей со стороны Apple быть не должно. Однако в новых iPhone по-прежнему нельзя будет пользоваться сервисом бесконтактной оплаты и скачивать некоторые приложения, заключил техноблогер.