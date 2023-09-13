Эксперт рассказал, с какой сложностью столкнутся покупатели iPhone 15

12 сентября состоялась презентация новинок от компании Apple. В центре внимания – новая линейка iPhone 15 и умные часы. Разбираемся, сколько будет стоить смартфон в РФ и когда он станет доступен для российских покупателей.
Новые дизайн и размер
Мероприятие в Купертино (Калифорния) состоялось в гибридном формате – сама презентация прошла онлайн на YouTube-канале компании, а журналисты смогли посетить Apple Park, чтобы сделать фотографии девайсов.
Фокус внимания был направлен на iPhone 15, 15 Plus, Pro, Pro Max, умные часы Apple Watch 9 и второе поколение Apple Watch Ultra. Также компания выпустила новые аксессуары, включая MagSafe-пауэрбанк, экочехлы и новые ремешки для часов.
На презентации уточнили, что новые смартфоны представлены в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, голубой и черный. Размеров – два: iPhone 15 – 6,1 дюйма, iPhone 15 Plus – 6,7 дюйма. Кроме того, новые 15 Pro и Pro Max станут самыми легкими из всей линейки смартфонов за счет титана в конструкции, а вместо переключателя, который переводил телефон в бесшумный режим, появилась программируемая на разные команды кнопка.
Цена и старт продаж
Цена за обычную версию iPhone 15 начинается от 799 $ на территории США, а в России уже сейчас можно сделать предзаказ, рассказал Москве 24 техноблогер Павел Трухачев.
Эксперт отметил, что стоимость iPhone 15 Plus – от 899 долларов, iPhone 15 Pro – от 999 долларов, iPhone 15 Pro Max – от 1 199 долларов.
"Сейчас можно сделать только предзаказ, однако, когда он приедет, пока неизвестно. Судя по практике прошлых лет, можно ориентироваться на конец сентября – начало октября", – уточнил Трухачев.
Снижения стоимости iPhone 15 не стоит ждать до середины следующего года. "Предыдущие поколения Apple до сих пор не стремятся корректировать цены. Вероятно, это связано с дефицитом комплектующих", – отметил техноблогер.
По его словам, принципиальные отличия новых моделей – это улучшенные камера и процессор. Крышку смартфона сделали из матового стекла, плюс "челки" сверху экрана больше нет и в обычной модели, и в Pro (раньше эта деталь была доступна только владельцам iPhone 14 Pro).
Но ложка дегтя тоже присутствует, отметил Трухачев.
"По требованиям Евросоюза во все девайсы установили Type-С-разъем, но, к сожалению, скорости USB 3.0 (до 5 Гбит/с) данные разъемы поддерживать не будут. Шнур для скоростной зарядки придется докупать самостоятельно. Связано ли это с проблемами поставок комплектующих или Apple опять пытается заработать, пока непонятно. Возможно, в следующем году компания выпустит улучшенную версию USB", – пояснил эксперт.
Каких-либо новых ограничений для российских пользователей со стороны Apple быть не должно. Однако в новых iPhone по-прежнему нельзя будет пользоваться сервисом бесконтактной оплаты и скачивать некоторые приложения, заключил техноблогер.
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