Киберфестиваль Positive Hack Days собрал участников из 40 стран

"Белые хакеры", реверс-инжиниринг, цифровые инновации: с 22 по 24 мая в "Лужниках" проходит международный фестиваль Positive Hack Days. Масштабное мероприятие собрало специалистов по кибербезопасности, экспертов цифрового мира и всех, кто интересуется новыми технологиями.

На территории олимпийского комплекса развернулся настоящий кибергород. Гости открытой бесплатной зоны могут узнать о новинках в сфере ИТ, повысить уровень цифровой грамотности, познакомиться с умными устройствами и людьми, которые их создают.

В рамках деловой программы представители органов власти, топ-менеджеры компаний и технические специалисты обсуждают актуальные вопросы цифрового мира.

В самых интересных локациях киберфестиваля побывала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.