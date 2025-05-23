Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 12:45

Технологии

"Яндекс" обновил поисковую систему с интеграцией Алисы

"Яндекс" обновил поисковую систему с интеграцией Алисы

Компания "Яндекс" представила масштабное обновление поисковой системы

Компания "Яндекс" представит новшества в работе поисковой системы

Российским студентам могут запретить пользоваться ИИ для написания контрольных и курсовых

"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку

Цифровую платформу "Москино" посетили 2,5 млн раз с момента запуска в 2023 году

"Специальный репортаж": умный дом

"Вопрос спорный": стоит ли детям обращаться за помощью к нейросетям

Перебои в работе мобильной связи могут фиксироваться в Подмосковье

Операторы предупредили о возможных сбоях в работе сотовой связи в Подмосковье

"Яндекс" представил масштабное обновление своей поисковой системы. Теперь там работает Алиса – голосовой ассистент, который помогает находить развернутые ответы с видео, изображениями и ссылками на источники.

Для сложных тем доступен специальный режим рассуждений, а еще в поисковой строке можно сгенерировать текст или изображение.

Кроме того, сервис стал удобнее в практических задачах. В поиске появились новые вертикали – категории, которые позволяют выбирать товары, квартиры или финансовые услуги в результатах запроса, без перехода на сторонние сайты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика