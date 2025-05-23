23 мая, 12:45Технологии
"Яндекс" обновил поисковую систему с интеграцией Алисы
"Яндекс" представил масштабное обновление своей поисковой системы. Теперь там работает Алиса – голосовой ассистент, который помогает находить развернутые ответы с видео, изображениями и ссылками на источники.
Для сложных тем доступен специальный режим рассуждений, а еще в поисковой строке можно сгенерировать текст или изображение.
Кроме того, сервис стал удобнее в практических задачах. В поиске появились новые вертикали – категории, которые позволяют выбирать товары, квартиры или финансовые услуги в результатах запроса, без перехода на сторонние сайты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.