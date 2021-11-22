Москва входит в топ регионов с самой доступной стоимостью мобильной связи. Ближайшие конкуренты столицы – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, а также Магадан и Сахалин. При составлении рейтинга эксперты учли не только цены на услуги связи, но и зарплаты москвичей.

Операторы предлагают тарифы, рассчитанные для любого интернет-пользователя, в том числе пакетные – мобильная связь и домашний интернет. Таким образом пользователи могут экономить на связи до 30% и платить одним чеком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.