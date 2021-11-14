В Комсомольске-на-Амуре начали производить истребители Checkmate

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Производство истребителей пятого поколения Checkmate (Су-75, "Шах и мат") началось на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает РБК.

"На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно", – заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Согласно предыдущему заявлению специалиста, в совокупности за 15 лет планируется создать 300 пилотируемых истребителей данной марки.

Прототип истребителя ранее представили делегации ОАЭ в Дубае в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Впервые презентация Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021.