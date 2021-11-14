Прототип российского истребителя Checkmate представили делегации ОАЭ в Дубае

12:44
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate представили делегации Объединенных Арабских Эмиратов в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2021. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что показ состоялся в павильоне "Ростеха". Глава госкорпорации Сергей Чемезов назвал самолет уникальным предложением на рынке вооружений, обратив внимание на его малую заметность, хорошее оснащение, а также соотношение боевой эффективности и стоимости летного часа.
"Первая международная презентация нового истребителя пятого поколения не случайно проходит именно здесь, на Dubai Airshow. На Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией", – сказал он.
Checkmate впервые представили публике в первый день работы Международного авиасалона МАКС-2021. До этого он был презентован Владимиру Путину, который смог его увидеть первым после конструкторов.
Запустить серийное производство нового российского истребителя планируется в 2025–2026 годах.
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