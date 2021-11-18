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Москва 24

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Экология

18:28

Количество вредных веществ в столичном воздухе снизится на треть к 2030 году

экология

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Содержание вредных веществ в воздухе Москвы к 2030 году планируется снизить на 30%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"В стратегии до 2030 года мы планируем снизить количество вредных веществ еще на 30%", – приводит его слова ТАСС.

Кульбачевский подчеркнул, что благодаря различным мерам столичных властей, направленным на улучшение качества воздуха, за последние 10 лет концентрация вредных веществ в городе снизилась почти в два раза.

Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин между тем добавил, что уже в следующем году объем выбросов предприятий региона снизится на 10%, а затем постепенно тоже сократится на 30%. По его словам, экологическая ситуация в Подмосковье лучше, чем в столице, из-за большого количества лесов.

Ранее специалисты SuperJob выяснили, как россияне оценивают экологическую обстановку в своем городе. Лидерами рейтинга оказались Тюмень, Краснодар и Казань. Свыше 70% жителей этих городов считают, что у них хорошая экологическая обстановка. Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 18-е и 11-е места соответственно.

В Москве снизилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу

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