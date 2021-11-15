Аналитик рассказал, сколько "левых" корпоративных сим-карт отключат после 1 декабря

Более половины корпоративных мобильных номеров оказались под угрозой отключения с 1 декабря. Это произойдет из-за вступления в силу поправок к закону о связи. Чтобы избежать отключения, владельцам номеров предстоит зарегистрировать сим-карты через госуслуги. Объясняем, зачем государству понадобилось собирать данные о корпоративных номерах и как не остаться без связи.



Вне зоны доступа

Свыше половины всех корпоративных клиентов мобильных операторов в России оказались под угрозой отключения от связи. С такой оценкой выступил гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов. По данным Mobile Research Group, всего в России действует около 32 миллионов корпоративных сим-карт.

Все дело в поправках к закону о связи, которые регулируют оборот "серых" сим-карт. Они вступили в силу 1 июня текущего года. Теперь все подключаемые к услугам связи компании обязаны вносить сведения о конечных пользователях сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг.

Номера, которые использовались до 1 июня, продолжают работать, однако во избежание блокировки их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября. Юрлица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о пользователях сим-карт оператору связи, а пользователи должны подтвердить использование этих карт через портал госуслуг.





пресс-служба Минцифры России С 1 июня 2021 года через портал Госуслуг успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон о связи.

Множество россиян ежегодно становятся жертвами телефонных мошенничеств, заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин. По его мнению, повышение прозрачности рынка сим-карт сократит уровень телефонного мошенничества и число спам-звонков.

В компании МТС рассказали Москве 24, что активно разъясняют своим клиентам, как зарегистрировать корпоративный номер по новым правилам. В Tele2 заверили, что сделали процедуру активации сим-карт для клиентов "максимально понятной и безболезненной".

Для сим-карт, установленных в банкоматах, навигаторах, счетчиках и датчиках мониторинга, регистрация будет действовать не до 1 декабря текущего года, а до 1 марта 2023 года. В Минцифры уточнили, что регистрация сим-карт проходит по графику.



Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах

"Навести порядок"

После 1 декабря около двух миллионов владельцев корпоративных сим-карт не смогут подтвердить свое право на пользование тарифами, их отключат от связи, рассказал Москве 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Очень большое количество корпоративных клиентов являются по факту частными лицами, очень часто у них неверно указаны паспортные данные, неверна принадлежность компании. Государство пытается навести порядок в этой области – это правильный посыл", – сказал Муртазин.

Эти абоненты лишатся корпоративных скидок, которые незаслуженно получили, например, купив сим-карту с рук, отметил специалист.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Ситуация не критичная – никто не останется без связи. Если даже человек не сможет подтвердить свою сим-карту, возможно, он сможет перевести ее в частное использование. Но даже если у него это не получится, купить новую сим-карту не составляет труда. Другое дело, что он будет платить больше за связь.

По его словам, операторы связи в итоге не понесут убытков от потери двух миллионов корпоративых сим-карт.

"Операторы компенсируют убытки тем, что станут получать большие суммы от обычных тарифных планов, чем суммы от корпоративных со скидками", – сказал собеседник Москвы 24.

Аналитик Mobile Research Group напомнил, что по закону о связи услуги могут предоставляться только по паспортным данным. Поэтому главное, о чем просят владельцев корпоративных тарифов, – указать эти сведения до 1 декабря.

После этой даты блокировать начнут тех, кто не внес свои паспортные данные, отметил Муртазин. Параллельно ФИО владельцев корпоративных тарифов сравнят со штатным расписанием компаний. То есть проверят, какое отношение к организации имеет человек и насколько он вправе пользоваться тарифным планом, заключил специалист.

