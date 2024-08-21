Т-Банк вступил в Альянс в сфере искусственного интеллекта

Альянс в сфере искусственного интеллекта пополнился новым участником: в него вступил Т-Банк. Одно из важнейших направлений работы – формирование профильного образования на уровне школ, вузов и топ-менеджмента.

Например, на базе Альянса займутся подготовкой всероссийской школьной сборной по искусственному интеллекту. Также силами Альянса решено масштабировать конкурс грантов для учителей от Т-Банка. Кроме того, ключевые игроки в сфере ИИ помогают создавать программы дополнительного образования и открытые обучающие курсы. Важным этапом становится и постоянный обмен опытом среди участников.

Какие возможности появятся у россиян? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

