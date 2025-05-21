Цифровую платформу "Москино" посетили 2,5 млн раз с момента запуска в 2023 году

Цифровую платформу "Москино" посетили 2,5 миллиона раз с момента запуска в 2023 году. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, она востребована не только у профессионалов индустрии и студентов профильных вузов, но и у всех, кто интересуется кино.

По ее словам, там можно записаться на экскурсии или мастер-классы. Больше половины просмотров приходится на страницу, посвященную отдыху в кинопарке "Москино". Создатели фильмов могут подать заявки на съемки, подобрать реквизит и площадки.

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