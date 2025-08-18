Свыше 2,5 млн человек посетили мероприятия форума "Территория будущего. Москва 2030"

Свыше 2,5 миллиона человек за прошедшие две недели посетили мероприятия форума "Территория будущего. Москва 2030".

Сейчас на площадках можно увидеть, как работают городские службы. Там, в частности, представлены роботы-помощники.

Кроме того, в комнате 3D-технологий и искусственного интеллекта любой может примерить роль урбаниста и спроектировать свою уникальную паркур-площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

