Отправленные сообщения начали исчезать у пользователей Telegram

У пользователей Telegram начали исчезать отправленные сообщения в мессенджере. Москвичи пожаловались, что периодически на главной странице приложения появляется заставка "нет чатов". Некоторые пользователи иногда не могут переключиться при выборе определенного контакта.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить последовательные ограничения в отношении Telegram. Ведомство хочет добиться исполнения законов страны и обеспечить защиту россиян. В Госдуме заявили, что мессенджер может выполнить все требования РКН за месяц, чтобы продолжить работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.