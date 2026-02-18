18 февраля, 07:15Технологии
Отправленные сообщения начали исчезать у пользователей Telegram
У пользователей Telegram начали исчезать отправленные сообщения в мессенджере. Москвичи пожаловались, что периодически на главной странице приложения появляется заставка "нет чатов". Некоторые пользователи иногда не могут переключиться при выборе определенного контакта.
Ранее Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить последовательные ограничения в отношении Telegram. Ведомство хочет добиться исполнения законов страны и обеспечить защиту россиян. В Госдуме заявили, что мессенджер может выполнить все требования РКН за месяц, чтобы продолжить работу.
