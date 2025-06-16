Инновационные турникеты и оборудование для них будет производить ОЭЗ "Технополис "Москва"

Инновационные турникеты и оборудование для них будет производить ОЗС "Технополис "Москва". Особая экономическая зона позволяет высокотехнологичным компаниям развиваться и кооперироваться, а значит выпускать больше оборудования, в том числе уникального для России.

Оборудование не уступает зарубежным аналогам. По словам создателей оно гораздо лучше подходит для выполнения сложных задач, которые ставит перед собой город.

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