Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 18:15

Технологии

Роботы-доставщики могут заменить обычных курьеров в России

Роботы-доставщики могут заменить обычных курьеров в России

"Деньги 24": затраты на роботов-доставщиков оказались ниже, чем на пеших курьеров

В России заблокируют приложения, которые меняют голос во время звонков и переписки

Минтранс начал применять нейросети для повышения безопасности на транспорте в России

"Техно": названы самые ожидаемые смарт-новинки

Американец захотел усыновить ребенка с девушкой-нейросетью в качестве матери

Продажи смартфонов сократились в России по итогам 2025 года

Москвичам рассказали, что как можно обнаружить лишние сим-карты

"Новости дня": информация о злостных неплательщиках алиментов появилась на "Госуслугах"

Роботы-курьеры выстроились в очередь на Арбате

Роботы-доставщики уже обходятся компаниям дешевле курьеров и со временем могут заменить в этой профессии людей в России. Обслуживание одной такой машины в среднем требует примерно 300 тысяч рублей в год. При этом расходы на человека в некоторых регионах могут быть в 2 раза выше.

Технологии особенно выгодны при большом количестве заказов и на коротких маршрутах, однако массовое внедрение пока сдерживает высокая стоимость самих устройств, отмечают эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕкатерина Фоменко

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика