Роботы-доставщики могут заменить обычных курьеров в России

Роботы-доставщики уже обходятся компаниям дешевле курьеров и со временем могут заменить в этой профессии людей в России. Обслуживание одной такой машины в среднем требует примерно 300 тысяч рублей в год. При этом расходы на человека в некоторых регионах могут быть в 2 раза выше.

Технологии особенно выгодны при большом количестве заказов и на коротких маршрутах, однако массовое внедрение пока сдерживает высокая стоимость самих устройств, отмечают эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.