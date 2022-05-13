Google Chrome перестал обновляться у части пользователей из РФ

Российские пользователи не могут обновить браузер Chrome на Android. При попытке обновления выдается сообщение: "Не удается скачать приложение". Также не получается обновить платные приложения или скачать уже ранее купленные.

Отсутствие обновлений грозит владельцам телефонов различными уязвимостями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.