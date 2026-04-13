13 апреля, 17:30
СМИ сообщили, что региональные власти потратят около 300 млн руб на закупку VPN
Региональные власти планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN, сообщают СМИ. Соответствующие тендеры на оказание услуг открыли администрации сразу нескольких городов и субъектов страны.
Согласно документам, виртуальная частная сеть будет использоваться в государственных учреждениях. Самая большая сумма была выделена Тюменской областью – почти 200 миллионов.
Второе место по объему затрат занимает Мурманская область с 20 миллионами, а замыкает тройку лидеров Саратовская область, где на эти услуги планируется потратить около 14 миллионов.
