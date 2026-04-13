13 апреля, 14:45Технологии
СМИ сообщили, что РКН создаст перечень разрешенных VPN- и прокси-серверов
Роскомнадзор создаст перечень VPN- и прокси-серверов, разрешенных для использования банками, государственными учреждениями и крупными компаниями, которым необходимо подключаться к иностранным серверам. Об этом пишут СМИ со ссылкой на российское правительство.
Такие "белые списки" призваны минимизировать ошибочные блокировки со стороны систем фильтрации трафика. Уточняется, что главными требованиями к соответствующим платформам станут ограничение доступа к запрещенным ресурсам и взаимодействие с РКН.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.