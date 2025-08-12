Форма поиска по сайту

12 августа, 14:30

Технологии

Нейросеть Алиса рассказала о китах и новых местах наблюдений за ними

Нейросеть Алиса рассказала о китах и новых местах наблюдений за ними

Наблюдения за китами ведутся уже более 20 лет. Ведущие Москвы 24 спросили у нейросети Алиса, где искать новые места наблюдения за ними.

Согласно ее ответу, синий кит считается крупнейшим представителем китообразных, его редко встречают у берегов Камчатки.

Горбатый кит известен эффектными прыжками, ударами хвоста и сложными песнями, которые помогают в общении и навигации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

