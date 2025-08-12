Форма поиска по сайту

12 августа, 07:30

Технологии

В России создадут "белый список" сайтов на случай отключения интернета

В России создадут "белый список" сайтов на случай отключения интернета

В России планируют создать "белый список" интернет-сервисов, которые будут доступны даже при отключении Сети. В него включат наиболее востребованные ресурсы, такие как портал "Госуслуги", мессенджеры и маркетплейсы.

Как пояснили в Минцифры, сайты, не вошедшие в список, в случае отключения интернета будут недоступны. Система доступа к разрешенным ресурсам будет работать через капчу, чтобы подтвердить, что пользователь – человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

