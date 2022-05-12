Видеохостинг Rutube вновь заработал после хакерской атаки

Видеохостинг Rutube, который был недоступен более двух суток, снова работает. При этом специалисты продолжают устранять последствия хакерской атаки.

Сейчас для просмотра доступно 99% библиотеки видео. Также можно смотреть эфиры федеральных телеканалов.

Для расследования инцидента Rutube обратился в правоохранительные органы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.