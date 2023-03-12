Вышел симулятор путешествия на пассажирском поезде по России

В игровых магазинах стал доступен для скачивания симулятор путешествия на пассажирском поезде по России. Любителям путешествовать предлагают провести неделю в виртуальном купе до Владивостока.

Игроку предстоит отправиться в семидневную поездку под умиротворяющий стук колес. В поезде можно будет заниматься привычными вещами: ходить по вагону, сидеть в своем купе, любоваться пейзажами за окном и слушать радио.

Игра пока находится в раннем доступе и будет дорабатываться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

