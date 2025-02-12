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12 февраля, 11:45

Технологии

В Russpass появился личный кабинет для экскурсоводов

В Russpass появился личный кабинет для экскурсоводов

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В туристическом сервисе Russpass появилось новое обновление – личный кабинет для экскурсоводов. Теперь гиды могут размещать свои авторские маршруты, а пользователи – узнавать цену, читать отзывы и бронировать экскурсии.

Благодаря этому в приложении уже доступно более 150 предложений от гидов по всей России. Всего в каталоге сервиса представлено свыше тысячи туристических маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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