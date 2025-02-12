12 февраля, 11:45Технологии
В Russpass появился личный кабинет для экскурсоводов
В туристическом сервисе Russpass появилось новое обновление – личный кабинет для экскурсоводов. Теперь гиды могут размещать свои авторские маршруты, а пользователи – узнавать цену, читать отзывы и бронировать экскурсии.
Благодаря этому в приложении уже доступно более 150 предложений от гидов по всей России. Всего в каталоге сервиса представлено свыше тысячи туристических маршрутов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.