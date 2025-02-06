Эксперты рассказали о перспективах беспилотного транспорта в Москве

Четверть машин на российских дорогах может стать беспилотной уже через десять лет. В Москве тестируют собственную разработку – трамвай, который управляется искусственным интеллектом. Он прошел три с половиной тысячи километров испытаний.

По словам советника заммэра Юлии Темниковой, на транспорте установлены лидары, радары и камеры. Они обеспечивают круговой обзор, видят объекты на расстоянии 200 метров и определяют их местоположение с точностью до двух сантиметров.

Эксперты считают, что для массового перехода на беспилотный транспорт потребуется слаженная работа государства, городских структур и технологических компаний. По оптимистичным прогнозам, к 2042 году таких машин на дорогах будет до 80%, но более реалистичная оценка – 40–50%.

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