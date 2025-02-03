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03 февраля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": сотрудники Ространснадзора регулярно проводят проверки в аэропортах

"Московский патруль": сотрудники Ространснадзора регулярно проводят проверки в аэропортах

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Сотрудники Ространснадзора регулярно проводят проверки в столичных аэропортах. От взгляда транспортных ревизоров не ускользает ни одно даже самое мелкое нарушение, из-за которого вылет может не состояться.

Не менее скрупулезный контроль за летной техникой ведут и бортпроводники, а также внутренняя служба безопасности. Для повышения антитеррористической защищенности и транспортной безопасности по периметру аэропорта круглосуточно патрулируют вооруженные наряды Минтранса России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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