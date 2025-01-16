В Москве готовятся запустить второй беспилотный трамвай

Второй беспилотный трамвай готовится к запуску в Москве. Первый такой состав уже проехал более трех тысяч километров. При этом он ни разу не нарушил правила дорожного движения.

Для полноценного запуска беспилотного трамвая в 2024 году подготовили необходимую инфраструктуру. Так, вдоль маршрута разместили специальное оборудование для взаимодействия инновационного транспорта с окружающим пространством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.