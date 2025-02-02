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02 февраля, 11:15

Транспорт

Центральный транспортный узел сделает поездки в 11 регионах удобнее

Центральный транспортный узел сделает поездки в 11 регионах удобнее

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В Москве улучшают транспортную доступность для жителей 11 регионов страны. Обновленный железнодорожный транспорт позволит сократить интервалы движения поездов и сделать сообщение с Москвой удобнее для более чем 30 миллионов человек.

К 2030 году поезда в региональные центры и обратно станут ходить в шесть раз чаще, что сократит время ожидания. По словам советника заместителя мэра Москвы Юлии Темниковой, на первом этапе интервал движения снизится в три раза – до 6 минут, а затем составит в среднем 30 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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