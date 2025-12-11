Почти 40% подростков стали обращаться за психологической помощью к ИИ

Почти 40% подростков обращаются за психологической помощью к искусственному интеллекту. Такие результаты получили после проведения нового исследования. В нем приняли участие 11 тысяч ребят в возрасте от 13 до 17 лет.

По мнению специалистов, обусловлено это тем, что подростки больше доверяют боту, так как тот не осуждает, разговаривает как друг и ничего не расскажет взрослым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.