Команды по цифровизации созданы в 87% российских компаний

Искусственный интеллект активно помогает российскому бизнесу лучше понимать клиентов, сокращать издержки и выходить на новые рынки. Как сообщили на конференции SberPro Tech 2025, в 87% компаний уже сформированы команды по цифровизации, а Сбербанк внедрил порядка 170 AI-агентов в корпоративном бизнесе.

По словам заместителя председателя правления банка Анатолия Попова, 2025 год проходит под знаком генеративного искусственного интеллекта, и уже 230 компаний начали Gen-AI трансформацию.

Конференция собрала рекордные 160 тысяч участников, обсудивших переход от импортозамещения к полноценной цифровой трансформации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.