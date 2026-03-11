Минцифры хотят ввести законопроект об отказе от услуг на базе ИИ

В Минцифры разрабатывают законопроект об использовании искусственного интеллекта. Россияне смогут отказаться от услуг на базе ИИ и обслуживаться без применения нейросетей.

Потребителей обяжут информировать об использовании таких технологий при предоставлении товаров и услуг. Документ проходит межведомственное согласование. Ориентировочная дата вступления закона в силу – 1 сентября 2027 года.

