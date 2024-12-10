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10 декабря, 19:45

Технологии

Москвичам рассказали, как записаться на прием к нотариусу на "Госуслугах"

Москвичам рассказали, как записаться на прием к нотариусу на "Госуслугах"

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Минцифры России и Федеральная нотариальная палата реализовали проект, позволяющий гражданам записываться на прием к нотариусу в режиме онлайн.

Для того чтобы записаться на "Госуслугах" необходимо открыть форму записи на прием к нотариусу и указать регион. После этого нужно выбрать тематику и ознакомиться с документами. Кроме того, пользователю необходимо проверить свои данные, указать нотариуса, к которому хочет попасть на прием, выбрать дату, время и нажать "Записаться к нотариусу".

Подробности об услуге можно узнать по ссылке.

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