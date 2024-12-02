На "Госуслугах" началось голосование за звание молодежной столицы РФ в 2025 году

На портале "Госуслуги" началось голосование за звание молодежной столицы РФ в 2025 году. В пятерке кандидатов в этот раз четыре города Сибири и Дальнего Востока Омск, Томск, Хабаровск и Новый Уренгой, конкуренцию которым составляет Пермь.

Текущий состав определило жюри из представителей бизнеса, СМИ, наставников молодежи и участников СВО. В уходящем году молодежными столицами россияне определили сразу два города – Владивосток и Москву. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.