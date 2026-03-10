Искусственный интеллект интегрировали во многие сервисы строительной сферы Москвы. Например, один из сервисов помогает создавать проекты зданий всего за 20 секунд. Нейросеть учитывает экономическую эффективность, нагрузку на инфраструктуру и архитектурный контекст.

Другой сервис проектирует многоквартирные дома, в том числе по программе реновации. Он ориентируется на параметры участка, этажность здания и рассчитывает количество солнечного света. Эргономика планировок становится лучше на 35%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.