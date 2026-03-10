10 марта, 13:15Технологии
Искусственный интеллект интегрировали во многие сервисы строительной сферы Москвы
Искусственный интеллект интегрировали во многие сервисы строительной сферы Москвы. Например, один из сервисов помогает создавать проекты зданий всего за 20 секунд. Нейросеть учитывает экономическую эффективность, нагрузку на инфраструктуру и архитектурный контекст.
Другой сервис проектирует многоквартирные дома, в том числе по программе реновации. Он ориентируется на параметры участка, этажность здания и рассчитывает количество солнечного света. Эргономика планировок становится лучше на 35%.
