10 марта, 13:15

Искусственный интеллект интегрировали во многие сервисы строительной сферы Москвы

ИИ применяется в разных сферах в Москве

Искусственный интеллект стал инструментом в управлении Москвой

В столице трамваи стали проезжать перекрестки без задержки благодаря умным светофорам

В Москве реализовали более 130 проектов при помощи искусственного интеллекта

Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

В Москве 70% светофоров подключили к искусственному интеллекту

Нейросеть предложила несколько сценариев для развития конфликта на Ближнем Востоке

Россияне чаще всего используют Алису AI для поиска информации и медиаконтента

Посетители центров "Московского долголетия" научатся пользоваться нейросетью Алиса AI

Искусственный интеллект интегрировали во многие сервисы строительной сферы Москвы. Например, один из сервисов помогает создавать проекты зданий всего за 20 секунд. Нейросеть учитывает экономическую эффективность, нагрузку на инфраструктуру и архитектурный контекст.

Другой сервис проектирует многоквартирные дома, в том числе по программе реновации. Он ориентируется на параметры участка, этажность здания и рассчитывает количество солнечного света. Эргономика планировок становится лучше на 35%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиистроительствогородвидеоДиана ЖуковаЕвгения Мирошкина

