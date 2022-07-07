В Россию привезли технику Apple по схеме параллельного импорта. В продаже появились IPhone и MacBook.

Любители яблочного бренда могут купить их официально и в тех же магазинах, что и раньше.

Уточняется, что технику привозят в РФ без разрешения правообладателя. Как это отразилось на ценах и гарантии – в эфире телеканала Москва 24.