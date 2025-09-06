Быстрый мобильный интернет теперь доступен в Московской области

Очень быстрый мобильный интернет теперь доступен и в Московской области. Инженеры модернизировали несколько тысяч базовых станций в Москве, внедрив собственные разработки и технологии.

Это позволило увеличить скорость скачивания на треть, а загрузки данных – почти на 50%. Первый этап программы завершен в семи округах Подмосковья: Долгопрудном, Мытищах, Королеве, Балашихе, Реутове, Железнодорожном и Люберцах.

