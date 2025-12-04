РКН ограничил работу FaceTime

Роскомнадзор ограничил в России работу сервиса для видеозвонков FaceTime. По данным правоохранительных органов, платформа используется для организации и проведения террористических актов, вербовки исполнителей, а также совершения мошеннических преступлений.

В связи с этим принято решение ограничить функционирование сервиса на территории страны. Ранее МВД отмечало рост числа мошеннических звонков с международных номеров, в том числе именно через FaceTime.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.