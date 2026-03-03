03 марта, 23:00Технологии
Курс "Цифровая мастерская" пройдет в центрах "Московского долголетия" в честь дня рождения
Проекту "Московское долголетие" исполняется 8 лет. В честь праздника в марте в 11 центрах для пенсионеров пройдет курс интенсивов "Цифровая мастерская".
Занятия разработали специалисты компании "Яндекс". Они бесплатные и позволяют всего за несколько уроков научиться пользоваться нейросетью "Алиса". В частности, после прохождения тренинга все участники научатся формулировать запросы в нейросеть так, чтобы получать полезные ответы.
