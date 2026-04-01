Telegram восстановил работу после ночного сбоя в России

Ночью 1 апреля пользователи сообщали о масштабном сбое в Telegram, однако к утру приложение возобновило работу. Вопрос о возможной блокировке мессенджера в России остается открытым. С 1 апреля также могут вступить в силу ограничения для VPN-сервисов.

В Минцифры РФ ранее говорили о необходимости снизить их использование. Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин отметил, что технически победить VPN невозможно, так как это базовая интернет-технология. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.