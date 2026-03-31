Верховный суд России смягчил правила взыскания налогов и списания задолженностей. Там пояснили, что налоговики теряют право требовать недоимки, если исполнительный документ не был передан приставам в течение 3 лет.

Помимо этого, в документе указано, что компенсации за реальный ущерб не считаются доходом и не облагаются налогом. Кроме того, для военнослужащих подтверждено право продавать полученное жилье без уплаты сбора уже через 3 года владения. В стандартной ситуации для этого требуется 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.