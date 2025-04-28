Организаторов экскурсии по коллектору Неглинки приговорили к 8,5 и 5,5 года колонии

Никиту Дубаса и Александра Кима признали виновными в организации нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, в ходе которой погибли 8 человек. Дубас получил 8,5 года лишения свободы, Ким – 5,5 года. По версии следствия, организаторы не удостоверились в безопасности маршрута и не отменили экскурсию, несмотря на прогноз дождя.

Генеральный директор компании по продаже билетов Александр Лазовский находится в розыске и, по данным следствия, на следующий день после трагедии улетел в ОАЭ.

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