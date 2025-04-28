Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 16:15

Происшествия

Организаторов экскурсии по коллектору Неглинки приговорили к 8,5 и 5,5 года колонии

Организаторов экскурсии по коллектору Неглинки приговорили к 8,5 и 5,5 года колонии

Суд арестовал Кузина, обвиняемого в убийстве генерал-лейтенанта Москалика

Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

"Московский патруль": в Подмосковье суд арестовал мужчину за нападение на полицейского

"Московский патруль": организаторы экскурсии по коллектору на Неглинке могут получить срок

Прокурор запросил 6 и 9 лет заключения организаторам экскурсии по коллектору на Неглинке

"Московский патруль": суд арестовал взорвавшего гранату в гостинице "Восход"

Концертного директора Игоря Талькова приговорили к 13 годам колонии по делу об убийстве

Блогер Александра Митрошина будет находиться под домашним арестом еще 2 месяца

Суд в Москве посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Никиту Дубаса и Александра Кима признали виновными в организации нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, в ходе которой погибли 8 человек. Дубас получил 8,5 года лишения свободы, Ким – 5,5 года. По версии следствия, организаторы не удостоверились в безопасности маршрута и не отменили экскурсию, несмотря на прогноз дождя.

Генеральный директор компании по продаже билетов Александр Лазовский находится в розыске и, по данным следствия, на следующий день после трагедии улетел в ОАЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиягородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика