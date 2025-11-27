Кассационный суд примет решение, кому достанется квартира Ларисы Долиной

Кассационный суд в Москве может принять окончательное решение о том, кому достанется квартира народной артистки России Ларисы Долиной 27 ноября.

Предыдущие инстанции пришли к выводу, что жилплощадь должна вернуться к ней, а покупательнице предложили попытаться взыскать потраченные 112 миллионов рублей с мошенников.

Дело Долиной – прецедент для российской судебной системы, в том числе поэтому к нему приковано столько внимания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

