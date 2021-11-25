Блогеры, угнавшие такси бизнес-класса, получили три с половиной года колонии

Блогеры, угнавшие такси в Москве, получили три с половиной года колонии общего режима.

В марте трое граждан из стран ближнего зарубежья вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. На заказ прибыла машина BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей.

Два молодых человека сели в салон и попросили водителя помочь их другу загрузить вещи в багажник. Когда мужчина вышел, один из фигурантов сел за руль и уехал, а через несколько минут блогеры вернулись и объяснили водителю, что хотели его разыграть.

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