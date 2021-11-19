В Москве объявили в розыск и заочно арестовали аудитора Елену Лоссь

15:28
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Пресненский суд Москвы заочно арестовал главу аудиторской компании "РСМ-Русь" Елену Лоссь. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Лоссь также объявили в федеральный и международный розыск.
"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лоссь Е. П., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), на два месяца с момента фактического задержания либо с момента передачи правоохранительным органам", – отметили в суде.
Заочно арестовали и другого фигуранта дела – гендиректора компании "Пробиофарма" Лия Мурадова.
Ранее сообщалось, что следствие попросило суд арестовать министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о взятке в 25 миллионов рублей. По данным СК, Новосельская в 2018 году получила взятку от бенефициара ООО "Меандр" за покровительство строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства. Однако здание так и не было введено в эксплуатацию.
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