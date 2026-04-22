22 апреля, 23:45Общество
Верховный суд разрешил дарить близким коммерческую недвижимость без налога
Верховный суд России разрешил дарить близким родственникам коммерческую недвижимость без налога.
Поводом для рассмотрения вопроса стало дарение матерью дочери 11 объектов недвижимости в Пермском крае. В ВС встали на сторону семьи, отметив, что недвижимость хоть и меняет собственника, но остается внутри круга лиц, связанных между собой близким родством.
Раньше в таких случаях решения были противоречивыми, из-за чего получателя подарка привлекали к ответственности за совершение налогового правонарушения.
