Химкинский суд продлил арест обвиняемому в избиении ребенка в аэропорту Шереметьево

Химкинский суд продлил срок содержания под стражей Владимиру Витикову, обвиняемому в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево летом прошлого года.

Мужчина, находившийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, схватил ребенка за ноги, прокрутил в воздухе и бросил на пол, что привело к тяжелой черепно-мозговой травме.

Мальчик провел 10 дней в коме, но благодаря оперативной помощи врачей Детского клинического центра имени Рошаля остался жив.

