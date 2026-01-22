22 января, 22:30Происшествия
Химкинский суд продлил арест обвиняемому в избиении ребенка в аэропорту Шереметьево
Химкинский суд продлил срок содержания под стражей Владимиру Витикову, обвиняемому в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево летом прошлого года.
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, схватил ребенка за ноги, прокрутил в воздухе и бросил на пол, что привело к тяжелой черепно-мозговой травме.
Мальчик провел 10 дней в коме, но благодаря оперативной помощи врачей Детского клинического центра имени Рошаля остался жив.
